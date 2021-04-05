Долар узяв курс на 28 гривень: прогноз

Долар 5 квітня після помітного зростання в офіційних курсах Нацбанку повернувся на міжбанку до психологічної позначки в 28 грн, проте потім трохи знизився – до 27,92/27,93 грн. На українську валюту тисне ціла низка факторів. Тому долар може подорожчати до 28,25 грн. При цьому на поточному тижні готівковий долар в банках торгуватиметься поблизу 27,9/28,1 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Шевчишин виділив такі тенденції на валютному ринку:

Валютні інтервенції НБУ не стримали натиск покупців.

Ключовий тиск на ринок чинять нерезиденти, які фіксують свої інвестиції. На тлі епідеміологічних проблем, провалу вакцинації та локдаунів у економічно активних регіонах, а також ризиків військової ескалації на Донбасі інвестори виводять капітали.

На тлі карантину і локдаунів зростають ризики для наповнення бюджету, і відповідно необхідність пошуку додаткових джерел фінансування дефіциту. Пауза у співпраці з МВФ і невизначеність з єврооблігаціями підігріватимуть спекулятивні настрої ринку.

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"Що стосується динаміки гривні за весь минулий місяць, то в березні вона зміцнилася і до долара, і до євро, при цьому падіння євро було набагато помітнішим... Більш інтенсивне падіння євро пов'язане з його зниженням на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара євро-долар знизилася з 1,223 до 1,174 (-4%). З початку року долар впав до гривні на 1,4%, а євро – на 5,8%", – додав Вадим Іосуб.

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До кінця квітня він очікує помірного зниження курсу долара і більш помітного падіння євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити дешевшати на світовому ринку. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,6-28,1 грн, євро – в діапазоні 31,0-31,7 грн, вважає Іосуб.

Нагадаємо, гривня хоч і не найтвердіша валюта у світі, але точно одна з найкрасивіших. Що неодноразово підтверджено результатами міжнародних конкурсів. Детальніше дивіться в сюжеті:

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