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Долар злетів ще вище, євро перейшов рубіж у 33 гривні

26 березня, 08:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував вартість української валюти до долара і євро

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 26 березня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,97 грн;
1 євро – 33,03 грн;
10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подорожчав відразу на 10 копійок після зростання курсу на 14 копійок попереднього банківського дня. За тиждень – з 19 по 26 березня – гривня ослабла проти американської валюти аж на 29 копійок. Але експерти вважають, що фундаментальних причин для девальвації гривні немає.

Євро зріс ще на 9 копійок після підвищення на 1 копійку днем раніше. Євровалюта вже піднялася вище за психологічну позначку в 33 гривні. Нижче 33 гривень євро був лише з 23 по 26 березня.

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Вартість 10 російських рублів 26 березня знову зросла на копійку.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У четвер, 25 березня, долар на міжбанку подорожчав ще на сім копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,98/28,00 грн (купівля/продаж). Євровалюта практично не змінилася в ціні ні в купівлі, ні в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,01/33,03 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

  • 2021 рік – 28,12 грн;
  • 2022 рік – 27,96 грн;
  • 2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Джерело: Сьогодні

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