Долар вийшов за психологічну межу: офіційний курс

Долар знову подешевшав / Фото: уніан, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 27 липня:

26.07 27.07 Зміна 1 долар США 27,05 грн 26,98 грн - 0,07 1 євро 31,85 грн 31,81 грн - 0,04

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У порівнянні зі значеннями 26 липня курс долара просів ще на сім копійок і вперше з 16 червня пробив вниз психологічну позначку в 27 гривень. У попередній банківський день "зелений" обвалився відразу на 14 копійок. А за тиждень – з 20 по 27 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 23 копійки. Експерти вважають, що найближчим тижнем курс може закріпитися в районі 26,9 грн/дол. на міжбанку і 26,8-27 грн в банках.

Курс євро знизився ще на чотири копійки після падіння на 18 копійок на вдень раніше. Євровалюта знаходиться на річному мінімумі.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: