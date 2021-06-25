Долар вийшов на пік від початку місяця: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 25 червня

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 25 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,46 грн;

1 євро – 32,79 грн;

1 злотий – 7,25 грн;

10 російських рублів – 3,80 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар виріс на 19 копійок після зниження на чотири копійки в попередній банківський день. Це максимальне значення з 1 червня. За останній тиждень – з 17 по 25 червня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 43 копійки.

Гривня зміцнювалась тільки протягом одного дня, тепер українська валюта повернулася до падіння. Як пояснили "Сьогодні" аналітики, долар знову дорожчає під впливом кількох негативних для гривні факторів.

Курс євро продовжив підвищуватися. Євровалюта зросла в ціні ще на 19 копійок після такого ж підвищення днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 25 червня підвищилася на чотири копійки. Польський злотий подешевшав на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 23 червня, долар на міжбанку виріс на 18 копійок у купівлі та продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,53/27,56 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на 22 копійки в покупці і на 23 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,90/32,94 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

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→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курс станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні