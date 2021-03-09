Долар повернувся до зростання, а євро впав на нове "дно": курс валют

На середу, 10 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

09.03 10.03 Зміна 1 долар США 27,71 грн 27,74 грн + 0,03 1 євро 33,08 грн 32,97 грн - 0,11

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У порівнянні зі значеннями 9 березня долар подешевшав ще на п'ять копійок після зниження курсу на дев'ять копійок в попередній банківський день. Втім, за тиждень з 3 по 10 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 19 копійок.

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А ось курс євро на 10 березня впав ще на 11 копійок і опустився нижче психологічної позначки в 33 гривні вперше з 28 вересня 2020 року.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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