Долар повернувся до зростання, а євро впав на нове "дно": курс валют

На середу, 10 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|09.03
|10.03
|Зміна
|1 долар США
|27,71 грн
|27,74 грн
|+ 0,03
|1 євро
|33,08 грн
|32,97 грн
|- 0,11
У порівнянні зі значеннями 9 березня долар подешевшав ще на п'ять копійок після зниження курсу на дев'ять копійок в попередній банківський день. Втім, за тиждень з 3 по 10 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 19 копійок.
А ось курс євро на 10 березня впав ще на 11 копійок і опустився нижче психологічної позначки в 33 гривні вперше з 28 вересня 2020 року.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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