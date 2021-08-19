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Долар повернувся до падіння – курс валют НБУ

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
19 серпня, 08:22
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Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 19 серпня
Долар знову впав у ціні
Долар знову впав у ціні / Фото: уніан, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Національний банк України (НБУ) на четвер, 19 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,65 грн;
1 євро – 31,24 грн;
1 злотий – 6,85 грн;
10 російських рублів – 3,62 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар знизився на три копійки. У попередній банківський день "зелений" дорожчав рівно на ту ж суму. А за тиждень – з 12 по 19 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти на 15 копійок. Експерти при цьому вважають, що скоро долар повернеться до позначки в 27 гривень.

Курс євро впав відразу на 14 копійок після підвищення на дві копійки вдень раніше. В цілому євровалют знаходиться на мінімумах з середини літа 2020 року.

Вартість 10 російських рублів знизилася на копійку. Польський злотий подешевшав на три копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У середу, 18 серпня, вартість валюти на міжбанку знизилася:

  • Долар подешевшав на сім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,61 / 26,63 грн (купівля/ продаж).
  • Євровалюта впала в ціні на 12 копійок в покупці і на 17 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,18 / 31,20 грн (купівля/ продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Як змінювався курс долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн / дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн / дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.

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