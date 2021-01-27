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Долар в Україні повернувся до зростання курсу, євро падає

27 січня, 16:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 28 січня

На четвер, 28 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

27.0128.01зміна
1 долар США28,15 грн28,17 грн + 0,02
1 євро34,19 грн34,12 грн - 0,05
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Порівняно зі значеннями 27 січня курс зріс на дві копійки після падіння долара на ті ж дві копійки попереднього банківського дня. При цьому за тиждень – з 21 по 28 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на три копійки.

Як спрогнозував сайту "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, найближчим часом курс залишатиметься стабільним в районі позначки 28,2 грн/дол.

"Ми стежимо за межами чинного діапазону 28,1-28,3 гривні за долар, вихід з якого визначить подальшу тенденцію ринку", – зазначив експерт.

А от євро ще трохи впав. Євровалюта стала дешевшою на п'ять копійок після зниження на чотири копійки днем раніше.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнутой в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До речі, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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