Долар в Україні повернувся до зростання курсу, євро падає

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 28 січня

На четвер, 28 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

27.01 28.01 зміна 1 долар США 28,15 грн 28,17 грн + 0,02 1 євро 34,19 грн 34,12 грн - 0,05

Реклама

Порівняно зі значеннями 27 січня курс зріс на дві копійки після падіння долара на ті ж дві копійки попереднього банківського дня. При цьому за тиждень – з 21 по 28 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на три копійки.

Як спрогнозував сайту "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, найближчим часом курс залишатиметься стабільним в районі позначки 28,2 грн/дол.

"Ми стежимо за межами чинного діапазону 28,1-28,3 гривні за долар, вихід з якого визначить подальшу тенденцію ринку", – зазначив експерт.

А от євро ще трохи впав. Євровалюта стала дешевшою на п'ять копійок після зниження на чотири копійки днем раніше.

Реклама

Читайте також: В Україні бум на фінансові піраміди. Хто і як нас успішно дурить? (укр.)

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнутой в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До речі, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама