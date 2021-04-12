Долар в Україні повернувся до зростання, євро помітно подорожчав

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 13 квітня:

12.04 13.04 Зміна 1 долар США 27,91 грн 27,93 грн + 0,02 1 євро 33,15 грн 33,28 грн + 0,13

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У порівнянні зі значеннями 12 квітня долар подорожчав на дві копійки після того, як відкотився на сім копійок в попередній банківський день. За тиждень з 6 по 13 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку. Але експерти попереджають, що долар націлився на новий стрибок угору.

В тренді Долар і євро подешевшали після ривку вгору

Курс євро виріс одразу на 13 копійок після зниження на вісім копійок днем раніше. Євровалюта піднялася ще вище за психологічну позначку в 33 гривні.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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