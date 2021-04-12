Долар в Україні повернувся до зростання, євро помітно подорожчав

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 13 квітня:
|12.04
|13.04
|Зміна
|1 долар США
|27,91 грн
|27,93 грн
|+ 0,02
|1 євро
|33,15 грн
|33,28 грн
|+ 0,13
У порівнянні зі значеннями 12 квітня долар подорожчав на дві копійки після того, як відкотився на сім копійок в попередній банківський день. За тиждень з 6 по 13 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку. Але експерти попереджають, що долар націлився на новий стрибок угору.
Курс євро виріс одразу на 13 копійок після зниження на вісім копійок днем раніше. Євровалюта піднялася ще вище за психологічну позначку в 33 гривні.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.
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