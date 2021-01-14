Долар в Україні повернувся до зростання, євро впав до мінімуму за місяць

На п'ятницю, 15 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

14.01 15.01 Зміна 1 долар США 27,97 грн 28,06 грн + 0,09 1 євро 34,04 грн 33,99 грн - 0,05

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Порівняно зі значеннями 14 січня курс долара підвищився на дев'ять копійок після зниження на вісім копійок попереднього банківського дня. Долар знову виявився нижче психологічної позначки в 28 гривень, яку напередодні пробивав вниз вперше з 21 грудня 2020 року.

Проте, з початку тижня – з 11 по 15 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 22 копійки.

Зате євро знизився ще на п'ять копійок і опустився нижче 34 гривень, чого не відбувалося з 17 грудня.

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Як прогнозує аналітик RoboForex Андрій Гойлов, до кінця поточного тижня курс долара до гривні чекає корекція до рівня 28,20 грн. Євровалюта, на його думку, теж подорожчає – до 34,25 грн.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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