Долар в Україні повернувся до зростання, євро знову впав: офіційний курс валют

Такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют розрахував Національний банк України (НБУ) на сьогодні, 24 березня:
1 долар США – 27,73 грн;
1 євро – 32,93 грн;
10 російських рублів – 3,65 грн.
У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на чотири копійки після зниження курсу на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 16 по 23 березня – гривня ослабла проти американської валюти вже на дев'ять копійок.
Євро впав на вісім копійок після зростання на шість копійок вдень раніше. Євровалюта знову опустилася нижче психологічної позначки в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.
При цьому експерти порекомендували українцям купувати долари і євро, поки вони не подорожчали ще сильніше.
Вартість 10 російських рублів 24 березня опустилася на шість копійок.
Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.
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У вівторок, 23 березня, долар на міжбанку подорожчав на 12 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,79/27,81 грн (купівля/продаж). Євровалюта практично не змінилася в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,99/33,01 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.
→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:
- 2021 рік – 28,12 грн;
- 2022 рік – 27,96 грн;
- 2023-2025 роки – 28,10 грн.
→ Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S & P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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