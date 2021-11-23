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Долар в Україні пішов вгору – офіційний курс НБУ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
23 листопада, 09:41
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 23 листопада
Курс долара зріс на 9 копійок
Курс долара зріс на 9 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 23 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,66 грн.;
  • 1 євро – 30,05 грн;
  • 1 злотий – 6,40 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,56 грн.

Курс долара зріс на 9 копійок, а євро – на 7 копійок. У той же час, злотий подешевшав на 1 копійку, а рубль на 6.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 22 листопада долар подорожчав на 7 копійок, із ранкових 26,55/26,57 до 26,62/26,64 гривні до кінця сесії.
  • Євро подешевшав на 6 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,03 у купівлі та 30,05 у продажу.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом Також ми писали, що, згідно з "індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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