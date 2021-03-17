Долар в Україні прискорив зростання: новий курс НБУ

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 18 березня

На четвер, 18 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

17.03 18.03 Зміна 1 долар США 27,65 грн 27,70 грн + 0,05 1 євро 32,96 грн 32,99 грн + 0,03

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Порівняно зі значеннями 17 березня долар подорожчав ще на п'ять копійок після підвищення курсу на копійку попереднього банківського дня. За підсумком тижня з 11 по 18 березня вартість гривні не змінилася проти американської валюти, але темпи зростання курсу долара збільшуються.

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Курс євро на 18 березня зріс на три копійки, але все одно залишився трохи нижчим за психологічну позначку в 33 гривні.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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