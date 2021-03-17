Долар в Україні прискорив зростання: новий курс НБУ

На четвер, 18 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|17.03
|18.03
|Зміна
|1 долар США
|27,65 грн
|27,70 грн
|+ 0,05
|1 євро
|32,96 грн
|32,99 грн
|+ 0,03
Порівняно зі значеннями 17 березня долар подорожчав ще на п'ять копійок після підвищення курсу на копійку попереднього банківського дня. За підсумком тижня з 11 по 18 березня вартість гривні не змінилася проти американської валюти, але темпи зростання курсу долара збільшуються.
Курс євро на 18 березня зріс на три копійки, але все одно залишився трохи нижчим за психологічну позначку в 33 гривні.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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