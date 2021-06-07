Долар в Україні пішов на новий мінімум: офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 8 червня

Долар впав до рівня липня-2020 / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 8 червня:

07.06 08.06 Зміна 1 долар США 27,29 грн 27,19 грн - 0,10 1 євро 33,06 грн 33,08 грн + 0,02

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У порівнянні зі значеннями 7 червня курс долара впав ще на 10 копійок після зниження на на 5 копійок в попередній банківський день. І це новий мінімум – "зелений" не коштував так дешево з 15 липня 2020 року, тобто майже 11 місяців. А на міжбанку долар вже покотився до річних мінімумів.

За тиждень – з 1 по 8 червня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на 28 копійок.

Курс євро, навпаки, зупинив падіння. Євровалюта подорожчала на дві копійки і відійшла від мінімуму за два місяці.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як зміняться пенсії українців на початку липня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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