Долар в Україні став ще дешевшим, а курс євро поповз угору

На середу, 10 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

09.02 10.02 Зміна 1 долар США 27,67 грн 27,64 грн - 0,03 1 євро 33,26 грн 33,44 грн + 0,18

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У порівнянні зі значеннями 9 лютого долар подешевшав ще на три копійки після падіння курсу на 10 копійок в попередній банківський день. Долар перебуває на мінімальних відмітках з початку вересня 2020 року, тобто за п'ять місяців.

За тиждень – з 3 по 10 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 42 копійки.

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А ось курс євро повернувся до зростання. Євровалюта подорожчала одразу на 18 копійок після зниження курсу на дві копійки днем раніше. Втім, поки що євро все одно лишається на мінімумах з листопада 2020 року.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни зростають, незважаючи на падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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