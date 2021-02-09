Долар в Україні став ще дешевшим, а курс євро поповз угору

На середу, 10 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|09.02
|10.02
|Зміна
|1 долар США
|27,67 грн
|27,64 грн
|- 0,03
|1 євро
|33,26 грн
|33,44 грн
|+ 0,18
У порівнянні зі значеннями 9 лютого долар подешевшав ще на три копійки після падіння курсу на 10 копійок в попередній банківський день. Долар перебуває на мінімальних відмітках з початку вересня 2020 року, тобто за п'ять місяців.
За тиждень – з 3 по 10 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 42 копійки.
А ось курс євро повернувся до зростання. Євровалюта подорожчала одразу на 18 копійок після зниження курсу на дві копійки днем раніше. Втім, поки що євро все одно лишається на мінімумах з листопада 2020 року.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому ціни зростають, незважаючи на падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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