Долар в Україні подешевшав. Купувати чи продавати валюту?

Тиждень, що минає, пройшов під знаком зміцнення гривні. Але опитані сайтом "Сьогодні" експерти як і раніше не радять здійснювати операції з готівковим доларом.

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Виняток – випадки, коли або гривня, або долар потрібні для негайних розрахунків. А ось зберігати заощадження рекомендують іншими способами.

Так, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко радить відкрити (або поповнити) гривневі депозити на 1-3 місяці. Це буде приблизно вдвічі вигідніше за інвестування в долар.

"У найближчі 3-4 місяці доларові заначки і депозити не принесуть прибутку. Купувати долари варто тільки з метою довгострокових інвестицій: рік і більше. Або якщо вони потрібні для поїздок за кордон або розрахунків безпосередньо у валюті в Україні", – додає старший аналітик ForexClub Андрій Шевчишин.

А про те, яким буде курс, читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік тому.

Чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара? Дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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