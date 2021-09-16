Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар в Україні знову застопорився – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
16 вересня, 08:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 16 вересня
Гривня продовжує зміцнюватися
Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 16 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,65 грн;
  • 1 євро – 31,52 грн;
  • 1 злотий – 6,93 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем виріс на одну копійку, а євро – на 6 копійок. Водночас курс злотого зріс на 3 копійки, а російські рублі ніяк не змінилися в ціні.

Реклама

Що було з курсом долара і євро на міжбанку 15 вересня:

  • Долар подешевшав на дві копійки в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,64/26,66 грн (купівля/продаж).
  • Євро подешевшав на шість копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,48/31,49 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Реклама

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.65

Євро (€)

31.52

Російський рубль (₽)

0.37

Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти