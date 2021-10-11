Долар в Україні подорожчав – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 11 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,35 грн;
- 1 євро – 30,48 грн;
- 1 злотий – 6,6 грн;
- 10 російських рублів – 3,66 грн.
У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав на 2 копійки, а євро впав в ціні на 5 копійок. Водночас злотий також подешевшав на 1 копійку, а рублі ніяк не змінилися в ціні.
Що було з курсом долара і євро на міжбанку
- 8 жовтня долар подорожчав на 7 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,36/26,38 грн (купівля/продаж).
- Євро подорожчав на 9 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,48/30,50 грн (купівля/продаж).
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
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