Долар в Україні подорожчав – курс НБУ

Національний банк України розрахував воновлену вартість української валюти до долара і євро на 11 жовтня

Долар знову змінився у ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 11 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,35 грн;

1 євро – 30,48 грн;

1 злотий – 6,6 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав на 2 копійки, а євро впав в ціні на 5 копійок. Водночас злотий також подешевшав на 1 копійку, а рублі ніяк не змінилися в ціні.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

8 жовтня долар подорожчав на 7 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,36/26,38 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 9 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,48/30,50 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.