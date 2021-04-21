Долар в Україні подорожчав до максимуму з лютого: курс НБУ

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 22 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 22 квітня:

21.04 22.04 Зміна 1 долар США 28,01 грн 28,06 грн + 0,05 1 євро 33,74 грн 33,70 грн - 0,04

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У порівнянні зі значеннями 21 квітня долар подорожчав на п'ять копійок після того, як не змінився в ціні в попередній банківський день. Це найвищий курс долара з 3 лютого. За підсумками останнього тижня – з 15 по 22 квітня – гривня ослабла проти американської валюти на вісім копійок. Аналітики попереджають, що гривня все ще знаходиться під тиском.

Зате курс євро впав на чотири копійки після зростання до максимумів з початку березня.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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