Долар в Україні подешевшав після зростання: офіційний курс

На сьогодні, 15 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,73 грн;

1 євро – 33,08 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 12 березня, долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на п'ять копійок у попередній банківський день. А за тиждень – з 9 по 15 березня (8-е було вихідним днем) – гривня все ж ослабла проти американської валюти на дві копійки.

Курс євро 15 березня відкотився на дев'ять копійок після різкого стрибка вгору на 24 копійки днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 15 березня підвищилася на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 12 березня, долар на міжбанку подешевшав на дві копійки в покупці і в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,72/27,73 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала на чотири копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,06/33,08 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У держбюджеті-+2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати винятково як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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