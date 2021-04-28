Долар в Україні подешевшав до мінімуму за місяць: курс валют

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 28 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 28 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,77 грн;

1 євро – 33,56 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на дев'ять копійок і знизився до мінімального з кінця березня рівня. За підсумками тижня – з 21 по 28 квітня – українська валюта зміцнилася проти американської вже на 24 копійки. Експерти вже спрогнозували, який курс долара чекати на травневі та Великдень.

Євро теж упав на дев'ять копійок після зниження на дві копійки в попередній банківський день. Євровалюта опинилася на мінімумі з 19 квітня.

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Вартість 10 російських рублів 28 квітня впала на копійку.

Офіційний курс долара розраховується на підставі показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 27 квітня, долар на міжбанку подешевшав на дев'ять копійок у купівлі й продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,73/27,75 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на п'ять копійок у купівлі й продажу. До закриття євро торгували на рівні 33,51/33,53 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

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→ У консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курс станом на кінець року 28,2 грн/дол.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені з огляду на середній курс 29,1 гривні за долар. Однак і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні