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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар в ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ – де найвигідніший курс для українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 18:58
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Розповідаємо, за якою ціною американську валюту продають українцям найбільші банки
Українські банки встановили новий курс долара
Українські банки встановили новий курс долара / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські банки оновили курс долара для своїх клієнтів, адже незважаючи на офіційний заморожений курс, продавати готівкову валюту не заборонено.

Сьогодні розповідають, скільки коштує долар в українських банках 28 квітня.

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Отже, за даними спеціалізованого сайту "Мінфін", американські банкноти ходять за таким курсом:

  • ПриватБанк – 29,25/32,18 грн;
  • Ощадбанк – 31,0/32,18 грн;
  • ПУМБ – 31,8/32,18 грн;
  • Райффайзен Банк – 31,95/32,17 грн;
  • Укргазбанк – 29.5/32.17 грн;
  • Укрексімбанк – 31.50/32.15 грн.

Водночас в обмінниках курс пішов далеко за 34 грн, станом на четвер, середній продаж склав 34,34 грн/дол., а покупка 33,6 грн/дол.

За законом, курс готівкового продажу долара не може перевищувати 32,18 грн, оскільки офіційний показник НБУ становить 29,25 грн, як ми бачимо, банки дотримуються обмежень, а обмінники ні.

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Що відбувається на валютному ринку?

Кабмін продовжує фінансувати економіку України за допомогою кредитів від НБУ, розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

По суті відбувається "прихована" емісія гривні. Подібна політика призводить до зростання пропозиції української національної валюти на ринку.

"За минулий тиждень фермери отримали пільгові кредити на суму 3,15 млрд грн. Ймовірно, частина цих коштів пішла на валютний ринок, що спричинило суттєве послаблення курсу гривні на готівковому ринку", – каже Гойлов.

Враховуючи поточну монетарну політику НБУ, девальвація гривні продовжуватиметься. Експортні надходження помітно впали, а витрати держбюджету у національній валюті лише зросли. Подібна диспропорція призводить до зміцненню курсів євро та долара США.

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"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом євро та злотого, та розповідали, де в Україні краще купувати долари.

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