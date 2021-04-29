Долар вже не йде на дно: офіційний курс валют

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 29 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 29 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,79 грн;

1 євро – 33,53 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на дві копійки після зниження до мінімального з кінця березня рівня. Але за підсумками тижня – з 22 по 29 квітня – українська валюта все одно зміцнилася проти американської на 27 копійок. А експерти зазначають, що населення і бізнес "скидають" валюту напередодні тривалих вихідних. Це грає на руку гривні, тому її стабільність поки що збережеться.

Євро продовжив рух вниз. Курс впав ще на три копійки після зниження на дев'ять в попередній банківський день. Євровалюта опинилася на мінімумі з 19 квітня.

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Вартість 10 російських рублів 29 квітня зросла на копійку.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 28 квітня, долар на міжбанку подорожчав на чотири копійки в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,77/27,79 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на копійку в покупці і на дві – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,52/33,55 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

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→ У консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року(середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні