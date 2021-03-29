Долар кинувся до позначки 28: що сталося з курсом

Долар в Україні 29 березня тримається на міжбанку близько 27,95 гривні. Головний фактор, що впливає на валютний ринок – зростаюча загроза загальноукраїнського локдауну, адже у "червоній зоні" карантину вже знаходяться 10 областей та Київ. За найближчий тиждень долар може перевалити за 28 гривень і торгуватися на міжбанку на рівні 28,1 грн, а в банках – 28,0/28,2 грн. Втім, якщо гривня зможе втриматися, є і ймовірність повернення курсу до 27,75 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Іосуб також підрахував, що курс долара до гривні за тиждень помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку – на 0,8-1%.

Шевчишин також зазначив: ринок стежить за нерезидентами, які минулого тижня знизили свій пакет ОВДП на суму 1,77 млрд. Гривень (за рахунок погашень). Частина гривні пішла на покупку валюти, решта чекає розміщення боргових паперів, і в разі надання хорошою прибутковості може повернуться в ринок.

Нагадаємо, на понеділок, 29 березня, Нацбанк встановив курс долара в 27,97 грн і 32,95 грн – за євро.

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А про причини недавнього зміцнення гривні, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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