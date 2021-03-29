Русский
$ 27,97
32,95
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар кинувся до позначки 28: що сталося з курсом

29 березня, 13:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок стежить за новинами про можливий локдаун

Долар в Україні 29 березня тримається на міжбанку близько 27,95 гривні. Головний фактор, що впливає на валютний ринок – зростаюча загроза загальноукраїнського локдауну, адже у "червоній зоні" карантину вже знаходяться 10 областей та Київ. За найближчий тиждень долар може перевалити за 28 гривень і торгуватися на міжбанку на рівні 28,1 грн, а в банках – 28,0/28,2 грн. Втім, якщо гривня зможе втриматися, є і ймовірність повернення курсу до 27,75 грн.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Іосуб також підрахував, що курс долара до гривні за тиждень помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку – на 0,8-1%.

Шевчишин також зазначив: ринок стежить за нерезидентами, які минулого тижня знизили свій пакет ОВДП на суму 1,77 млрд. Гривень (за рахунок погашень). Частина гривні пішла на покупку валюти, решта чекає розміщення боргових паперів, і в разі надання хорошою прибутковості може повернуться в ринок.

В тренді
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валюти

Нагадаємо, на понеділок, 29 березня, Нацбанк встановив курс долара в 27,97 грн і 32,95 грн – за євро.

Реклама

А про причини недавнього зміцнення гривні, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар курс гривня міжбанк курс долара валютний ринок Андрій Шевчишин Вадим Iосуб

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курс
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курсФінанси
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в Україні
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в УкраїніФінанси
Як посилення карантину впливатиме на курс гривні
Як посилення карантину впливатиме на курс гривніФінанси
Долар
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валютиФінанси
Курс долара в Україні рвонув угору, євро теж подорожчав
Курс долара в Україні рвонув угору, євро теж подорожчавФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти