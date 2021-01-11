Долар впав після свят, а євро злітає: офіційний курс

На понеділок, 11 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,28 грн;

1 євро – 34,91 грн;

10 російських рублів – 3,84 грн.

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У порівнянні зі значеннями середи, 6 січня, курс долара впав на 12 копійок після зниження на три копійки в попередній банківський день. В останній тиждень – з 4 по 11 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку.

Євро повернувся до зростання – вартість євровалюти підвищилася на шість копійок і знову наблизилася до психологічної позначки, що її перетинала три роки.

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Вартість 10 російських рублів 11 січня зросла на чотири копійки.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У середу, 6 січня, долар на міжбанку не змінився в ціні ні в покупці, ні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,24/28,26 грн (купівля/ продаж). Євровалюта зросла на 16 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,78/34,81 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки проводили, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

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А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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