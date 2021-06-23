Долар впав після бурхливого зростання: офіційний курс валют

Доллар снова дешевеет / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 24 червня:
|23.06
|24.06
|Зміна
|1 долар США
|27,31 грн
|27,27 грн
|- 0,04
|1 євро
|32,41 грн
|32,60 грн
|+ 0,19
У порівнянні зі значеннями 23 червня курс долара знизився на 4 копійки. Падіння відбулося після чотириденного росту, в тому числі напередодні – на 14 копійок. Як пояснили "Сьогодні" аналітики, розвороту курсу долара посприяли валютні аукціони НБУ .
Однак за останній тиждень – з 16 по 24 червня – гривня все ж ослабла проти американської валюти на 34 копійки.
Курс євро при цьому продовжив підвищуватися. Євровалюта виросла в ціні ще на 19 копійок після підвищення на 18 копійок днем раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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