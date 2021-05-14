Долар впав, євровалюта повернулася до зростання: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 17 травня

НБУ оновив курс валют / Фото: AFP

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 17 травня:

14.05 17.05 Зміна 1 долар США 27,63 грн 27,61 грн - 0,02 1 євро 33,37 грн 33,48 грн + 0,11

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Цей курс також буде дійсним протягом вихідних днів 15 та 16 травня.

У порівнянні зі значеннями 14 травня курс долара знизився на дві копійки після того, як не змінився в ціні в попередній банківський день. За тиждень – з 11 по 17 травня (10 травня було вихідним) – гривня зміцнилася проти американської валюти на 15 копійок. Втім, експерти попереджають, що скоро курс долара може сильно змінитися.

Євро повернувся до зростання. Після падіння на 13 копійок на вдень раніше євровалюта подорожчала на 11 копійок.

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А про те, чому долар подешевшав на початку травня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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