Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар впав, євровалюта повернулася до зростання: офіційний курс

14 травня, 16:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 17 травня

НБУ оновив курс валют

НБУ оновив курс валют / Фото: AFP

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 17 травня:

14.0517.05Зміна
1 долар США27,63 грн27,61 грн - 0,02
1 євро33,37 грн33,48 грн + 0,11
Реклама

Цей курс також буде дійсним протягом вихідних днів 15 та 16 травня.

У порівнянні зі значеннями 14 травня курс долара знизився на дві копійки після того, як не змінився в ціні в попередній банківський день. За тиждень – з 11 по 17 травня (10 травня було вихідним) – гривня зміцнилася проти американської валюти на 15 копійок. Втім, експерти попереджають, що скоро курс долара може сильно змінитися.

В тренді
Ринок праці ожив. Які професії опинилися в топі, а кого чекає дефіцит робочих місць
Роботодавці хочуть швидких грошей
В тренді
Долар застиг на місці, євро подешевшав: курс валют НБУ
Курс долара в Україні завмер
В тренді
Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками
МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту

Євро повернувся до зростання. Після падіння на 13 копійок на вдень раніше євровалюта подорожчала на 11 копійок.

Реклама

А про те, чому долар подешевшав на початку травня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар і євро подорожчали після свят: офіційний курс
Долар і євро подорожчали після свят: офіційний курсФінанси
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУФінанси
Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневих
Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневихФінанси
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та іншихФінанси
Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс Нацбанку
Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс НацбанкуФінанси
Долар та євро просіли в ціні після довгих вихідних: офіційний курс
Долар та євро просіли в ціні після довгих вихідних: офіційний курсФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти