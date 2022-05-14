Долар стрімко зростає: скільки тепер коштує валюта на чорному ринку

Розповідаємо, що пропонують українцям спекулянти на чорному ринку 14 травня

Долар на чорному ринку продовжує дорожчати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долар на чорному ринку не припиняє зростати. 14 травня його значення вище на кілька пунктів порівняно з попереднім днем.

Про це свідчать дані сайту "Курс України".

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Станом на ранок 14 травня середній курс продажу становить 34,53 грн/дол, а курс купівлі – 34,23 грн.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень, становить 34,4 грн/дол., а найвищий – 35,8 грн/дол.

Нагадаємо, що офіційний курс долара було заморожено Нацбанком 24 лютого на рівні 29,25 грн.

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Коли розморозять курс долара?

Раніше економіст Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що НБУ все зробив правильно, коли взяв курс під жорсткий контроль.

Якби цього не зробили, девальвація була б набагато сильнішою і тоді долар міг бути навіть по 100 грн.

"Нацбанку вдалося перекрити основні канали відтоку капіталу за кордон, єдине, що не вдалося, це вивезення готівкової валюти за кордон", – каже експерт.

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У НБУ вже кілька разів розповідали про свої плани щодо переходу до плаваючого курсу долара.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що офіційний курс долара буде заморожений мінімум до завершення воєнного стану в Україні.

Точна дата невідома, можливо, до плаваючого курсу доведеться повертатися поступово, але однозначно це відбудеться тільки після війни.

Раніше ми розповідали, що буде з доларом та євро найближчими роками, а також писали, як війна в Україні вдарить по економіці США та Європи.