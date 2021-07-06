Долар стрімко дешевшає: який курс на міжбанку і що далі

Експерти не чекають поганих новин для української валюти. За їхніми прогнозами, в липні долар буде падати

Доллар впав / Фото: Сьогодні, НБУ

Долар 6 липня після зниження за офіційним курсом знову подешевшав на міжбанківському ринку і торгується в діапазоні 27,22-27,24 грн. Це вже на 12 копійок нижче, ніж було станом на закриття попередніх торгів, свідчать дані Minfin.

Курс долара на міжбанку 6 липня

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До кінця липня прогнози гривні різко покращаться, розповів в коментарі "Сьогодні" старший аналітик Empori group Артем Беркович.

"Динаміка попиту на ринку ОВДП збережеться... Новинний тригер у вигляді готовності НБУ підвищувати ставку поки що не є небезпечним для валютного ринку країни", – вважає експерт.

Нагадаємо, інші експерти також вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні будуть грати на зміцнення української валюти.

У періоди істотного зміцнення гривні НБУ продовжить активно викуповувати валюту на міжбанківському ринку і таким чином також стримувати ревальвацію гривні.

До того ж, Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті: