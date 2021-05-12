Долар став ще дешевшим, євро різко пішов вниз: офіційний курс

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Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 13 травня:
|12.05
|13.05
|Зміна
|1 долар США
|27,67 грн
|27,63 грн
|- 0,04
|1 євро
|33,67 грн
|33,50 грн
|- 0,17
Порівняно зі значеннями 12 травня долар впав ще на чотири копійки після зниження до мінімуму за два місяці попереднього банківського дня. За тиждень – з 6 по 13 травня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 10 копійок.
Євро теж упав. Після зростання на 18 копійок днем раніше євровалюта подешевшала на 17 копійок.
Раніше експерти пояснили, чого чекати від курсу долара в Україні найближчим часом:
- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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