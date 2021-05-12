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Долар став ще дешевшим, євро різко пішов вниз: офіційний курс

12 травня, 16:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 13 травня

/ Фото: Pixabay

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 13 травня:

12.0513.05Зміна
1 долар США27,67 грн27,63 грн - 0,04
1 євро33,67 грн33,50 грн - 0,17
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Порівняно зі значеннями 12 травня долар впав ще на чотири копійки після зниження до мінімуму за два місяці попереднього банківського дня. За тиждень – з 6 по 13 травня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 10 копійок.

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Євро теж упав. Після зростання на 18 копійок днем раніше євровалюта подешевшала на 17 копійок.

Раніше експерти пояснили, чого чекати від курсу долара в Україні найближчим часом:

Відео: Сьогодні
  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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