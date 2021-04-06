Долар став ще дешевшим, а євро поповз угору: курс НБУ

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 7 квітня:

06.04 07.04 Зміна 1 долар США 27,94 грн 27,84 грн - 0,10 1 євро 32,86 грн 32,90 грн + 0,04

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У порівнянні зі значеннями 6 квітня долар впав ще на 10 копійок після зниження на дві копійки в попередній банківський день. За тиждень з 31 березня по 7 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на п'ять копійок. Але експерти все одно вважають, що долар в Україні взяв курс на 28 гривень.

Курс євро, проте, знову продовжив зростання. Євровалюта стала дорожчою ще на чотири копійки після підвищення на дві копійки днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив, що і де закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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