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Долар став ще дешевшим, а євро поповз угору: курс НБУ

6 квітня, 16:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 7 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 7 квітня:

06.0407.04Зміна
1 долар США27,94 грн27,84 грн - 0,10
1 євро32,86 грн32,90 грн + 0,04
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У порівнянні зі значеннями 6 квітня долар впав ще на 10 копійок після зниження на дві копійки в попередній банківський день. За тиждень з 31 березня по 7 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на п'ять копійок. Але експерти все одно вважають, що долар в Україні взяв курс на 28 гривень.

Курс євро, проте, знову продовжив зростання. Євровалюта стала дорожчою ще на чотири копійки після підвищення на дві копійки днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив, що і де закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс гривня курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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