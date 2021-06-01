Долар знову впав, а євро серйозно підріс: курс валют НБУ

Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 1 червня

REUTERS/Gary Cameron

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 1 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,47 грн;

1 євро – 33,51 грн;

1 злотий – 7,47 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі значеннями понеділка, 31 травня, долар впав ще на три копійки після зниження на три копійки за попередній банківський день. За тиждень – з 25 травня по 1 червня – гривня все ж ослабла щодо американської валюти на чотири копійки. Аналітики вже пояснили, чому долар повернувся до падіння.

Курс євро виріс на 12 копійок після падіння на 18 копійок на вдень раніше.

Вартість 10 російських рублів залишилася на тому ж рівні – 3,74 грн, польський злотий виріс на 3 копійки.

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Офіційний курс долара розраховується на базі показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 31 травня, долар на міжбанку впав на 3 копійки в покупці і знизився 3,5 копійки в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,46/27,48 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала на 7 копійок в покупці і на 6 – у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,51 / 33,53 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсу станом на кінець року 28,2 грн/дол.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. Разом з тим, і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S & P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не наданий).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлений 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому долар дешевшав на початку травня, дізнавайтеся з сюжету:

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні