Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар знову рветься вверх? Що буде з курсом валют цього тижня

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього тижня прогнози більш оптимістичні, ніж минулого
Що буде з курсом долара цього тижня?
Що буде з курсом долара цього тижня? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 7 по 13 лютого курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн.

Про це в коментарі "Сьогодні" заявив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Реклама

"Ми розглядаємо перспективу зростання гривні щодо долара як пріоритетну, але лише за умови, що не з'явиться негативних новин з боку РФ, вони здатні відправити курс знову до верхніх кордонів цього року – 29 грн за долар", — сказав він.

З ним погоджується і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин: за його прогнозами, наступного тижня курс буде в коридорі 28-28,5 грн/долар.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко очікує, що гривня зміцниться до 28-28,2 грн/долар у готівковому продажу, а у покупці може опуститися нижче за 28 грн (зараз середній курс купівлі 28,01 грн).

А ось керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин схиляється до поновлення девальваційного тренду.

Реклама

"Найближчим часом гривня може повернутися в діапазон 28,4-28,55 грн за долар із нинішніх 28-28,3", – повідомив експерт.

Продавати чи купувати?

Економісти говорять однозначно: продавати та купувати долари та євро зараз варто лише за крайньої потреби, якщо валюта або гривнева готівка потрібні для негайних розрахунків.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак зазначив, що на стрибках курсу зараз навіть можна заробити.

"Для населення зниження курсу продажу долара на початку лютого має стати непоганим сигналом, що зараз можна заробити на спекуляції. За зниження курсу до рівня 28,2 грн/долар варто розглядати покупки для зворотної конвертації в районі 29 грн за долар", – уточнив експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко назвав такі операції ризикованими: за його прогнозом, гривню навесні та влітку очікує тривалий період зміцнення. Тому можна залишитись у збитку, купивши зараз долари за курсом понад 28 гривень для короткострокових інвестицій.

Реклама

Раніше ми писали, як девальвація гривні сколихне ринок нерухомості, і хто від цього постраждає.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Найбільш небезпечніші і цинічні схеми: як "соціальні інженери" заганяють українців у банківську пастку Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Долар знову рветься вверх? Що буде з курсом валют цього тижня Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Українцям надсилають платіжки з "боргами" – що кажуть у "Нафтогазі" Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43379.03

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3120.87

Litecoin (LTC)

131.61

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти