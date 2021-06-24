Долар знову рвонув угору на міжбанку: що сталося

Попит на іноземну валюту зріс, зазначають аналітики. До того ж іноземних інвесторів не порадувало рішення НБУ

Долар знову зростає / Фото: Getty Images

Долар 24 червня після зниження за офіційним курсом знову швидко пішов вгору на міжбанку і досяг позначки 27,51 грн. Ще вчора торги закінчилися на рівні 27,38 грн/дол. До кінця тижня гривня, найімовірніше, більше не зміцниться і залишатиметься біля поточних оцінок.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Він перерахував такі тенденції на валютному ринку:

Зросла кількість покупців іноземних валют – за рахунок нерезидентів і держбанків.

Зарубіжні інвестори з минулої п'ятниці скоротили свої портфелі в ОВДП на 190 млн грн – до 110,73 млрд.

"Причиною цього послужило, найімовірніше, рішення НБУ зберегти облікову ставку на колишньому рівні в 7,5%. Через це впала прибутковість ОВДП, що знизило до них інтерес з боку інвесторів. А це, в свою чергу, послабило курс гривні на міжбанку", – пояснив Гойлов.

Курс долара 24 червня

Негативно на настрої інвесторів вплинула новина про те, що Держстат переглянув оцінку падіння ВВП у I кварталі поточного року (зниження на 2,2% проти 2,0% раніше). Причинами цього стали зимовий і весняний локдауни економіки.

"Все це негативно позначається на довірі інвесторів до економіки України та її національної валюти", – резюмував експерт.

Нагадаємо, при цьому в уряді вважають, що до 2024 року курс долара в Україні не перевищить позначку в 30 грн:

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