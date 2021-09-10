Долар знову поповз вниз – офіційний курс

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 вересня

Долар і євро знизилися в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 13 вересня:

10.09 13.09 зміна 1 долар США 26,72 грн 26,67 грн -0,05 1 євро 31,62 грн 31,58 грн -0,04

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара знизився на 5 копійок, а євро впало в ціні на 4 копійки.

Що кажуть аналітики

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Як розповів "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер, гривня продовжує зміцнюватися незважаючи на глобальні події. Курс очікується поблизу 26,70 грн за долар і 31,60 грн за євро.

"Причини чисто спекулятивні – продавців валюти більше ніж покупців. НБУ не дає курсу суттєво просісти і час від часу виходить з покупками валюти. Крім того, ставка НБУ була підвищена до 8,5% в рамках боротьби з інфляцією, що також зіграло свою роль в зміцненні курсу", – зазначив аналітик.

Він вважає, що у поточного зміцнення курсу немає сильного фундаменту, а значить воно може припинитися як тільки світові центробанки посилять свою риторику або інвестори злякаються нового витка зростання захворюваності.

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Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.