Долар знову подорожчав до 28 гривень, чи треба запасатися валютою

Долар відновлює позиції – його курс після падіння нижче 28 гривень знову зростає. Сприяв цьому Нацбанк, який викупив надлишки валюти на міжбанківському ринку.

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Як і прогнозували фінансові аналітики, Нацбанк не дозволив долару подешевшати набагато нижче 28 грн, і тепер тренд змінився на протилежний.

Наскільки це всерйоз і надовго, з'ясував сайт "Сегодня".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

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У другий тиждень лютого курс готівкового долара знижувався, але недовго, два дні. Уже в середу почалося його зміцнення, причому спред (різниця між курсами продажу і купівлі) розширився від 20 до 24 копійок. Що побічно свідчило: банкіри не вірять у значне подорожчання долара і прагнуть заробити на його обороті.

До п'ятниці середній курс продажу долара дійшов до 28 грн (+8 копійок за тиждень) і поки зупинився. Курс купівлі виріс на 5 копійок, до 27,77 грн/долар.

Нацбанк на початку тижня трохи зміцнив гривню, в кінці тижня – трохи послабив. У підсумку за 7 днів безготівкова гривня зміцнилася на 6 копійок: до 27,83 грн/долар. На понеділок, 15 лютого, регулятор встановив курс 27,84 грн/долар.

Головні причини змін

Андрій Шевчишин говорить, що зміцнення гривні провокувало продавців валюти активніше здійснювати продажі через побоювання, що курс може бути ще нижче. А покупці валюти були пасивні. Мінфін залучив 13,1 млрд гривень у бюджет через ОВДП, що створило невелику нестачу гривні на ринку. "Врятував" долар Нацбанк, який був єдиним вагомим покупцем.

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Олександр Охріменко додав, що регулятор своїми діями в середу і четвер змінив ревальваційний тренд на протилежний, давши зрозуміти: безготівковий курс гривні буде поступово повернено до 28. Готівковий ринок у ту ж мить відреагував підвищенням курсу продажів вище 28 грн/долар.

"Пройшла хвиля погашень зовнішніх боргів, продажу-купівлі ОВДП, і ситуація стабілізувалася", – резюмував Олег Пендзин.

Чого очікувати наступного тижня

Думки аналітиків збігаються: значних коливань курсу поки не буде. Відмінність тільки в деталях.

"Курс весь тиждень коливатиметься поблизу 28 грн/долар", – прогнозує Олег Пендзин.

За словами Олександра Охріменка, деякі експортери можуть спробувати розгойдати курс, притримуючи валюту, щоб продати її дорожче. А окремі банки в глибинці, де низька конкуренція, обмежать із тією метою реалізацію готівки. Але чи вдасться їм домогтися свого – питання.

Тому найімовірніше, що готівковий курс, котрий, як відомо, йде вслід за безготівковим зі спредом 15-20 копійок на доларі, залишиться близько 28 грн/долар у продажу весь тиждень, упевнений Олександр Охрименко.

Андрій Шевчишин нагадав, що в США понеділок буде вихідним (святкують День президентів), тому активності на міжбанку не варто очікувати. А з вівторка вийдуть продавці валюти і через перевагу продавців над покупцями курс долара може піти вниз.

"Але в цьому випадку втрутиться регулятор, і курс знову підніметься, наблизившись до 28 гривень за долар. Поки це точка рівноваги. Такі коливання будуть увесь тиждень. Через невизначеність із трендом на готівковому ринку спред ще більше розшириться, як вгору, так і вниз, але не набагато, в межах 10 копійок до вже наявної різниці між продажем і купівлею", – аналізує Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

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Експерти, як і раніше, стверджують: нині гривня, а не долар є більш вигідною для короткострокових інвестицій. Олександр Охріменко підрахував, що вклади в гривні на три місяці принесуть доходу мінімум удвічі більше, ніж купівля доларів.

Але якщо у вас є готівкові долари на депозиті або в "глечику", експерти не радять їх конвертувати в гривню без крайньої необхідності, бо спред занадто невигідний.

"Нехай все залишається, як є, валюту притримайте", – говорить Андрій Шевчишин.

Купувати долари варто тільки з метою довгострокових інвестицій: рік і більше.

Ще один вид "інвестиції" – купівля у запас продуктів тривалого зберігання, бо їжа почала стрімко дорожчати, незважаючи на відносно стабільну гривню. Детальніше дивіться в сюжеті.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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