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Долар знову коливається: що відбувається з курсом на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
14 вересня, 12:33
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Частково нацвалюту страхує те, що поки у експортерів гривня в дефіциті, водночас у виграші від зниження котирувань на міжбанку імпортери
Курс долара залишається нестабільним
Курс долара залишається нестабільним / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Після того як долар за офіційним курсом знизився в ціні, на міжбанку він також подешевшав – до 23,3Я/26,65 грн за долар.

Як прогнозують аналітики Мінфіну, обсяг операцій на торгах складе до 125-190 млн доларів при укладенні до 650 угод.

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Також на поведінку міжбанку у вівторок впливатиме аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП.

"Будуть пропонуватися гривневі облігації на 112 днів з обмеженням за сумою в 500 млн гривень, на 345 і 434 дня з обмеженнями по 3 млрд гривень кожні і без обмежень на терміни 777, 1022 і 1701 день", – кажуть аналітики.

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Тим часом євро виріс в ціні до 31,5/31,56.

Що кажуть експерти

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак прогнозує, що з 13 по 18 вересня середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,6-27 грн.

Як розповів сайту "Сьогодні" експерт, подорожчання бареля нафти вище 76 доларів виявиться сильним сигналом на підвищення інфляційного тиску в світі і відкриє потенціал слабкості гривні.

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Що відбувалося з курсом долара:

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

До речі, за "Індексом бігмаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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