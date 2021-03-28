Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валюти

В Україні суттєво зросла в ціні американська валюта. За чотири дні подорожчання склало 28 копійок, що після двох тижнів стабільності курсу досить помітно. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому так різко подорожчав долар.

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Аналітики впевнені: причиною того, що долар, кажучи по-авіаційному, "зробив гірку", стали відносно невдалі результати аукціону з продажу Мінфіном гривневих ОВДП минулого вівторка.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив:

"23 березня Мінфіном було продано цінних паперів всього на 6 млрд грн проти 14 млрд грн тижнем раніше. Причина – більш низька прибутковість, всього 9,5% відсотків річних, а не 11,5%, як раніше. Така прибутковість мало цікавить нерезидентів, валюту вони не здавали, щоб купити гривню, а на неї – ОВДП. Тому вийшов перекіс попиту та пропозиції валюти на міжбанківському ринку на користь попиту. Це одразу ж штовхнуло курс угору. Регулятор-Нацбанк його зростанню не перешкоджав".

А президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко каже, що такі низькі результати аукціонів бували і раніше, наприклад, 9 березня. Але цього разу ситуацією скористалися банки, які заробляють на перепродажі валюти.

"У середу вони почали розгойдувати курс, продаючи задорого дрібні партії валюти, і досягли успіху в цьому, – аналізує експерт. – Тому ми побачили таке помітне зростання курсу на міжбанківському ринку. Слідом за ним пішов і готівковий ринок".

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Нагадаємо, на понеділок, 29 березня, Нацбанк встановив курс долара у 27,97 грн і 32,95 грн – за євро.

Тому тим, хто інвестує в долар "в довгу", на рік і більше, варто купувати валюту саме на спаді курсу.

Про причини зміцнення гривні і прогнози курсу також дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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