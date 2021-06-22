Долар рветься вгору, євро – на мінімумі за 10 місяців: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 22 червня

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 22 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,13 грн;

1 євро – 32,23 грн;

1 злотий – 7,09 грн;

10 російських рублів – 3,76 грн.

Порівняно зі значеннями п'ятниці, 18 червня, долар зріс ще на дві копійки після підвищення на 14 копійок попереднього банківського дня. "Зелений" піднявся ще вище за психологічну позначку в 27 гривень. З 14 по 22 червня гривня ослабла по відношенню до американської валюти на 15 копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу.

Курс євро при цьому знову знизився. Євровалюта впала на 21 копійку, так дешево євро не коштував з кінця серпня 2020 року.

Вартість 10 російських рублів 22 червня зросла на копійку. Польський злотий подешевшав на шість копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 18 червня, долар на міжбанку зріс на сім копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,28/27,30 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала на дев'ять копійок і в купівлі, і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,38/32,41 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні