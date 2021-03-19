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Долар зростає, євро падає: курс валют на вихідні

19 березня, 16:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 22 березня

На понеділок, 22 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

19.0322.03Зміна
1 долар США27,68 грн27,72 грн + 0,04
1 євро32,98 грн32,95 грн - 0,03
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Цей курс буде також дійсний протягом вихідних.

У порівнянні зі значеннями 19 березня долар подорожчав на чотири копійки після зниження курсу на дві копійки в попередній банківський день. За тиждень з 15 по 22 березня гривня ослабла проти американської валюти на копійку. При цьому експерти вважають, що чекати зростання курсу долара поки не слід.

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А ось курс євро на 22 березня знизився ще на три копійки і опускається все нижче за психологічну позначку в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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