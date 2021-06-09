Долар провалився нижче від антирекорду за 11 місяців: курс НБУ

Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 9 червня

Долар продовжує плавне зниження / Фото: REUTERS/Rick Wilking

Національний банк України (НБУ) на середу, 9 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,18 грн;

1 євро – 33,11 грн;

1 злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Порівняно з учорашніми значеннями, долар впав ще на 1 копійку після зниження на 10 копійок в попередній банківський день. І це новий мінімум – "зелений" не коштував так дешево з 3 липня 2020 року, тобто більш як 11 місяців назад. А на міжбанку долар котиться до річних мінімумів.

За тиждень – з 2 по 9 червня – гривня зміцніла щодо американської валюти на 26 копійок.

Курс євро, навпаки, почав зростати. Євровалюта подорожчала ще на три копійки і ще більше відійшла від мінімуму за два місяці.

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Вартість 10 російських рублів 9 червня підвищилася на 2 копійки. Польський злотий залишився на колишньому рівні.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 8 червня, долар на міжбанку впав на 11 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,10/27,12 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала на 13 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,02/33,04 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол . А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора разу, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Про що ще говорять в Україні та світі вранці 9 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодня":