Долар продовжив падіння, євро розвернувся вгору: офіційний курс на перший день літа

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 1 червня

Долар подешевшав / Фото: Данило Павлов, Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 1 червня:

31.05 01.06 Зміна 1 долар США 27,50 грн 27,48 грн - 0,02 1 євро 33,39 грн 33,51 грн + 0,12

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У порівнянні зі вчорашніми значеннями, курс долара знизився ще на дві копійки після падіння на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 25 травня по 1 червня – гривня все ж ослабла по відношенню до американської валюти на п'ять копійок. При цьому аналітики вже пояснили, чому долар повернувся до падіння.

А ось курс євро виріс на 12 копійок після падіння на 18 копійок на днем раніше. Експерти зазначають, що зараз вартість євровалюти в Україні залежить, скоріше, від ситуації на глобальних фінансових ринках, ніж від тенденцій всередині нашої країни.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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А про те, чому на початку травня курс долара почав падати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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