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Долар продовжив дорожчати: курс валют НБУ

20 січня, 16:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 21 січня

На четвер, 21 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

20.0121.01Зміна
1 долар США28,15 грн28,20 грн + 0,05
1 євро34,16 грн34,15 грн - 0,01
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Порівняно зі значеннями 20 січня курс долара підвищився на п'ять копійок після зниження на чотири копійки попереднього банківського дня. А за тиждень – з 14 по 21 січня – гривня ослабла проти до американської валюти вже на 23 копійки.

Євро при цьому опустився на копійку, однак курс євровалюти залишився вище за психологічну позначку в 34 гривні.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Джерело: Сьогодні

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