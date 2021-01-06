Долар продовжує падати, євро повернувся до зростання: курс Нацбанку

На наступний банківський день, понеділок, 11 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|06.01
|11.01
|зміна
|1 долар США
|28,40 грн
|28,28 грн
|- 0,12
|1 євро
|34,85 грн
|34,91 грн
|+ 0,06
У порівнянні зі значеннями 6 січня курс долара впав на 12 копійок після зниження на три копійки в попередній банківський день. В останній тиждень – з 4 по 11 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку.
Євро при цьому повернувся до зростання – вартість євровалюти підвищилася на шість копійок.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
А про те, яким був передноворічний курс долара в грудні в останні п'ять років, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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