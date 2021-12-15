Долар пішов на "підвищення" – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 16 грудня:
|15.12
|16.12
|Зміна
|1 долар США
|27 грн
|27,2 грн
|+0,20
|1 євро
|30,53 грн
|30,62 грн
|+0,09
Порівняно з курсом НБУ на середу, 15 грудня, долар подорожчав на 20 копійок, а євро – на 9 копійок.
Що буде з курсом долара далі
Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що найближчим часом гривня продовжить ослаблення до 27,2 гривні за долар.
Далі по темі
Якщо нерезиденти будуть активними, а НБУ пасивним, то курс може піти і нижче. Вже після закриття торгів ринки стежитимуть за результатами засідання ФРС США, які можуть вплинути на світові фінансові ринки та надавати на гривню.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, куди найвигідніше інвестувати свої кошти 2022 року. Також ми писали про те, які три фактори можуть позначитися на курсі долара до кінця року.