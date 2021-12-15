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Долар пішов на "підвищення" – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
15 грудня, 17:21
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 16 грудня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 16 грудня:

15.1216.12Зміна
1 долар США27 грн 27,2 грн +0,20
1 євро30,53 грн 30,62 грн +0,09

Порівняно з курсом НБУ на середу, 15 грудня, долар подорожчав на 20 копійок, а євро – на 9 копійок.

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Що буде з курсом долара далі

Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що найближчим часом гривня продовжить ослаблення до 27,2 гривні за долар.

Якщо нерезиденти будуть активними, а НБУ пасивним, то курс може піти і нижче. Вже після закриття торгів ринки стежитимуть за результатами засідання ФРС США, які можуть вплинути на світові фінансові ринки та надавати на гривню.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, куди найвигідніше інвестувати свої кошти 2022 року. Також ми писали про те, які три фактори можуть позначитися на курсі долара до кінця року.

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