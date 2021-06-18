Долар отримав перевагу: чому гривня падає, а євро росте

Курс на міжбанку знову закріпився в діапазоні вище за психологічну позначку, підкреслив фінансовий аналітик

Долар закріпився вище 27 грн / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Долар 18 червня після зростання за офіційним курсом НБУ коливається на міжбанку на позначці в 27,2 грн. Так ринок відреагував на рішення Національного банку зберегти облікову ставку, не зважаючи на прискорення інфляції, а також на зустріч президентів США і РФ. Найближчим часом курс, швидше за все, залишиться в діапазоні 27,1-27,3 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Він також пояснив, що курс євро знизився до мінімумів за 10 місяців через глобальні тренди – на тлі прискорення інфляції і зростання побоювань більш швидкого згортання стимулювання в США.

"Американська економіка відновлюється, йде активна вакцинація. Наразі позиції Штатів кращі, ніж у ЄС, що дало перевагу долару. ФРС підтвердив збереження ставки, і анонсував згортання стимулів в 2023 році", – зазначив Шевчишин.

Нагадаємо, наразі облікова ставка НБУ встановлена на рівні 7,5%. Від цього показника, серед іншого, залежить відсоток, під який Україна позичає кошти у іноземців через гривневі облігації державної позики.

У бюджетній декларації на три роки, яку підготували в Кабміні, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень: