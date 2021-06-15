Долар покотився до мінімумів за рік: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 16 червня

Долар знову подешевшав / Фото: Сьогодні, freepik.com

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 16 червня:

15.06 16.06 Зміна 1 долар США 26,99 грн 26,93 грн - 0,06 1 євро 32,79 грн 32,62 грн - 0,17

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У порівнянні зі значеннями 15 червня курс долара впав ще на шість копійок після зниження на п'ять копійок в попередній банківський день. "Зелений" опустився ще нижче психологічної позначки в 27 гривень вперше з початку липня 2020 року.

За тиждень – з 9 по 16 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на 25 копійок. Падіння долара не зупинили навіть аукціони НБУ на міжбанку.

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Курс євро теж знизився. Євровалюта впала ще на 17 копійок після падіння на дев'ять копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін у бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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