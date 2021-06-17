Долар підскочив ще вище, зате євро покотився вниз: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 18 червня

Долар знову зростає / Фото: Getty Images

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 18 червня:

17.06 18.06 Зміна 1 долар США 27,03 грн 27,17 грн + 0,14 1 євро 32,77 грн 32,44 грн - 0,33

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У порівнянні зі значеннями 17 червня курс долара зріс ще на 14 копійок після підвищення на 10 копійок в попередній банківський день. "Зелений" піднявся ще вище психологічної позначки в 27 гривень. За тиждень – з 11 по 18 червня – гривня ослабла проти американської валюти на шість копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу.

Курс євро при цьому значно знизився. Євровалюта впала в ціні відразу на 33 копійки після підвищення на 15 копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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