Долар підскочив ще вище, зате євро покотився вниз: офіційний курс

Долар знову зростає / Фото: Getty Images
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 18 червня:
|17.06
|18.06
|Зміна
|1 долар США
|27,03 грн
|27,17 грн
|+ 0,14
|1 євро
|32,77 грн
|32,44 грн
|- 0,33
У порівнянні зі значеннями 17 червня курс долара зріс ще на 14 копійок після підвищення на 10 копійок в попередній банківський день. "Зелений" піднявся ще вище психологічної позначки в 27 гривень. За тиждень – з 11 по 18 червня – гривня ослабла проти американської валюти на шість копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу.
Курс євро при цьому значно знизився. Євровалюта впала в ціні відразу на 33 копійки після підвищення на 15 копійок днем раніше.
Читайте також: Всупереч очікуванням. НБУ вирішив стримувати інфляцію без підвищення облікової ставки
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні