Долар підріс, а євро провалився нижче психологічної межі: курс НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 11 червня

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 11 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,11 грн;

1 євро – 32,99 грн;

1 злотий – 7,37 грн;

10 російських рублів – 3,756 грн.

Порівняно з учорашніми значеннями, долар піднявся на дві копійки після падіння на дев'ять копійок у попередній банківський день. Значення долара крутяться біля мінімумів середини липня 2020 року, тобто майже 11 місяців. А на міжбанку долар вже покотився до річних мінімумів.

За тиждень – з 4 по 11 червня – гривня зміцніла щодо американської валюти на 23 копійки.

Курс євро, навпаки, пішов униз. Євровалюта ослабла на три копійки після здешевлення на дев'ять копійок днем раніше і знову наблизилася до мінімуму початку квітня.

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Вартість 10 російських рублів 11 червня піднялася на копійку після застою на день раніше. На чотири копійки подешевшав польський злотий.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 10 червня, долар на міжбанку виріс на дві копійки в покупці і продажу. Американська валюта під завершення торгів коштувала 27,10/27,12 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала на 6 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,02/33,04 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблено, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора разу, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Чому дешевшає долар і подешевшають услід за ним імпортні товари, дивіться в сюжеті новин "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні