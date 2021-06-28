Долар подорожчав – чи чекати курсу 28 гривень

Експерти розійшлися в думках, яким буде тренд на стику місяців

Всупереч прогнозам, що недавнє зростання курсу долара було ситуативним і тренд незабаром має змінитися, цього не сталося. Американська валюта продовжила дорожчати, причому активно, за останній тиждень курс зріс на 25 копійок. Чому так сталося і чого чекати далі, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар трохи пригальмував своє подорожчання на довгі вихідні в зв'язку зі святкуванням Трійці та продовжив зростання з вівторка. Темпи прискорювалися, і до четверга за один долар треба було викласти готівкою 27,55 грн, на 25 копійок більше, ніж тиждень тому. Водночас спред (різниця між курсами купівлі та продажу) розширився з 20 до 23 копійок. Це вказувало на те, що банкіри очікують подальшого зростання курсу і сподіваються заробити на ажіотажі. Але до кінця п'ятниці курс пішов вниз.

Остаточний середній курс перед нинішніми довгими вихідними (у понеділок – день Конституції України) – 27,48 грн/долар у продажу і 27,25 грн/долар у купівлі.

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Максимальний курс, за яким можна здати готівковий долар, – 27,30 грн (на 18 коп. вище, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар, – 27,32 грн (на 14 коп. вище, ніж тиждень тому).

Нацбанк, який визначив на минулий вівторок офіційний курс 27,19 грн/долар (+15 коп.), продовжив ослабляти гривню. У середу було 27,31 грн/долар, і, незважаючи на те що в четвер її курс несподівано підвищився на 4 копійки – до 27,27 грн/долар, у п'ятницю було вже 27,46. У підсумку за тиждень гривня втратила 29 копійок. На вівторок, 29 червня, Нацбанк визначив курс 27,40 грн/долар, зміцнивши гривню на 6 коп.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головний фактор, який другий тиждень штовхає курс долара вгору – нестача валюти на міжбанківському ринку. Але причини дефіциту називають різні.

Олег Пендзин вважає, що "винні" нерезиденти, які не бажають купувати українські гривневі ОВДП з такою низькою прибутковістю, яку пропонує Мінфін, – не більше як 12% річних.

"На аукціоні у вівторок було розміщено ОВДП на 11,4 млрд грн, але купили їх здебільша українські держбанки, а їм не потрібно здавати для цього валюту, – аналізує Олег Пендзин. – Нерезидентам за річної інфляції 9,5% в Україні нецікава реальна прибутковість у 2-2,5%. А ось попит на валюту, навпаки, зростає – кінець кварталу. Нацбанк намагався стримати зростання курсу, продаючи валюту з резервів, та вдалося лише знизити темпи подорожчання долара".

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Андрій Шевчишин відзначив, що на ринку панує деяка розгубленість, гравці стежать за діями нерезидентів, які задають тон торгам.

"Пауза останніх днів привела до ослаблення гривні і підштовхнула спекулянтів до купівлі валюти. Негативом стала корекція вниз цін зернових на світових ринках за збереження високих цін нафти і газу. Побоюючись зростання цін на пальне, імпортери прагнуть зробити закупівлі. Отже, формуються ризики для ослаблення експортного виторгу в умовах високих витрат на імпорт", – аналізує Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко більш оптимістичний: за його оцінкою, навіть таке значне зростання курсу, як 50 копійок за 10 днів, є ситуативним.

"Так збіглося: кінець місяця, кінець кварталу, зменшення пропонування валюти від нерезидентів та експортерів і, навпаки, зростання попиту на неї у імпортерів і спекулятивні дії деяких гравців ринку призвели до стрибка курсу. У липні тренд зміниться", – впевнений Олександр Охріменко.

Чого очікувати цього тижня

Експерти розійшлися в думках. Олександр Охріменко чекає вже до кінця червня – на початку липня поступового розвороту тренду вниз, на здешевлення долара, бо попит на валюту зменшиться.

"Щонайменше зростання зупиниться, буде 27,45-27,55 грн/долар у готівковому продажі і близько 27,30 – у купівлі", – конкретизував Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин також говорить, що "на стику місяців" не варто очікувати дальшого зростання курсу.

"У середу НБУ на тлі ослаблення гривні виставив котирування з продажем 27,41 грн/долар, чим зломив ослаблення і підтримав продавців валюти. Також регулятор окреслив торговий діапазон, в якому він бачить комфортну роботу міжбанківського ринку – 27,2-27,4 грн/долар. Вважаємо, що ринок залишиться в цих межах", – зазначив Андрій Шевчишин.

Це означає, що середній курс готівкового продажу на тижні, що настав, може бути 27,35-27,60 грн/долар.

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Найцікавіший прогноз дав Олег Пендзин.

"Гривня буде зміцнюватися, якщо нерезиденти активно відновлять купівлю ОВДП, – каже експерт. – Це станеться, якщо Нацбанк підвищить ставку рефінансування (відсоток, під який він позичає гроші комбанкам) вище за рівень інфляції. Підвищення облікової ставки малоймовірне, оскільки днями Нацбанк вирішив цього не робити. Висновок: нерезидентів на валютних аукціонах ми не побачимо, як не побачимо і зміцнення гривні. Або НБУ почне активно продавати валюту, щоб збити на неї попит і зміцнити гривню. Яке рішення прийме регулятор, прогнозувати складно".

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко визнав, що через зростання курсу різниця в доходах за короткостроковими гривневими депозитами і за доларом зменшилася. Але, за його розрахунками, поки що на гривні можна заробити більше, ніж на доларі, навіть зважаючи на зростання його курсу.

"Щоб дохід щодо долара став вищим, ніж щодо гривні, необхідне зростання курсу долара вище за 28 грн/долар, – підрахував Олександр Охріменко. – Поки що є запас у 50 копійок".

Тому його порада заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара актуальна на липень і серпень.

Олег Пендзин і Андрій Шевчишин радять наразі взяти паузу і не купувати валюту без особливої потреби.

Шевчишин стверджує: попри те, що долар показав зростання, це не довгостроковий тренд, влітку варто очікувати зниження курсу.

"У долар можна буде знову вкладатися, коли курс відкотиться помітно нижче за 27,5 грн/долар", – конкретизував він.

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