Долар подешевшав, курс євро переріс психологічну межу

На сьогодні, 23 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,69 грн;

1 євро – 33,01 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на три копійки після зростання курсу на чотири копійки попереднього банківського дня. Однак за тиждень з 16 по 23 березня гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на шість копійок.

Євро зріс на шість копійок і вперше за тиждень піднявся вище за психологічну позначку в 33 гривні, хоча і не відійшов від цього рубежу далеко.

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При цьому експерти порекомендували українцям купувати долари і євро, поки вони не подорожчали ще сильніше.

Вартість 10 російських рублів 23 березня опустилася на три копійки.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У понеділок, 22 березня, долар на міжбанку подешевшав на три копійки в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,68/27,69 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла на сім копійок в купівлі і на шість – у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,99/33,01 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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